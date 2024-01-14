​Ленгле не покинет «Астон Виллу» зимой

Защитник Клеман Ленгле не покинет «Астон Виллу» в зимнее трансферное окно. Несмотря на интерес целого ряда клубов, 28-летний французский футболист завершит сезон в Бирмингеме. Об этом рассказывает портал Goal.

Стоит сказать, что Клеман Ленгле выступает за «Астон Виллу» в аренде – права на футболиста принадлежат «Барселоне».

Если брать сезон 2023/2024, то Ленгле провёл за «Астон Виллу» 10 матчей. В них защитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.