​Новый владелец «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, в АПЛ не найдут в нашем резюме ничего подозрительного»

В декабре «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже 25% акций клуба компании INEOS, которой владеет Джим Рэтклифф. Впрочем, сделку ещё должна ратифицировать Премьер-лига. Рэтклифф надеется, что вопрос будет закрыт в первых неделях февраля.

«Надеемся, они не найдут в нашем резюме ничего подозрительного», - сказал Рэтклифф на «Олд Траффорд».

«Для меня это первый матч с тех пор, как мы сюда прибыли, я очень взволнован», - отметил Рэтклифф, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Лори Уитвелл.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.