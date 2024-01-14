​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» прибыл на матч команды

Джим Рэтклифф, новый владелец «Манчестер Юнайтед», прибыл на «Олд Траффорд», где в воскресенье команда Эрика тен Хага будет играть против «Тоттенхэма» в рамках двадцать первого тура Премьер-лиги. О том, что Рэтклифф приехал на стадион, рассказывают британские СМИ. Это первый матч команды, который посетит бизнесмен с тех пор, как было объявлено о сделке.

Напомним, что в декабре «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже компании Джима Рэтклиффа INEOS 25% акций клуба. Именно INEOS возьмёт на себя управление футбольными делами клуба.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» можно будет в текстовой трансляции.