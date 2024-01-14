Рэшфорд и Вернер – в основе: «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» озвучили составы

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге пройдёт битва между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг включил в стартовый состав таких игроков: Онана, Уан-Биссака, Варан, Эванс, Далот, Майну, Эриксен, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Рулевой «шпор» Анге Постекоглу, в свою очередь, доверил место в основе следующим исполнителям: Викарио, Порро, Скипп, Ромеро, Удоги, Бентанкур, Хёйбьерг, ван де Вен, Джонсон, Ришарлисон, Вернер.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.