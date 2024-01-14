​Пальинья хочет в «Баварию», но есть проблема

Полузащитник Жоау Пальинья имеет возможность перейти в «Баварию». Как сообщает TodoFichajes, мюнхенский гранд имеет соглашение с 28-летним португальцем о зимнем трансфере. Впрочем, есть проблема. Заключается она в том, что «Фулхэм» блокирует переход – «дачники» хотят выручить за игрока как минимум 60 миллионов евро. Ситуация находится в тупике.

Источник отмечает, что Пальинья считает «Баварию» прекрасным вариантом для своей карьеры. Всё зависит от того, договорятся ли мюнхенцы с «Фулхэмом».

В сезоне 2023/2024 Жоау Пальинья провёл 22 матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.