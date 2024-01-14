​Тен Хаг: У Санчо были проблемы ещё до меня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не считает себя причиной проблем Джедона Санчо в клубе. Как известно, вингер ушёл в «Боруссию» на правах аренды. С сентября он был отстранён из-за публикации в социальных сетях, в которой игрок «уколол» тренера после пропущенного матча.

«Сейчас Санчо в Дортмунде. Проблемы у него начались вскоре после того, как его подписали, за год до моего прихода. Проблемы были на протяжении всего пути, и поэтому его пребывание в «Манчестер Юнайтед» пока не является успешным. Я желаю ему удачи в «Боруссии». Посмотрим, что будет дальше», - сказал тен Хаг Sky Sports.

​У тен Хага спросили, должен ли Санчо извиниться