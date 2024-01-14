​У тен Хага спросили, должен ли Санчо извиниться

Осенью главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отстранил Джедона Санчо от работы после публикации в социальных сетях. В этой публикации футболист сообщал, что тренер делает из него козла отпущения. Недавно Санчо отправился в аренду в дортмундскую «Боруссию», за которую уже выступал ранее.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, должен ли Санчо извиниться, чтобы в будущем вернуться в состав.

«Да, мы уже говорили об этом раньше. Но мне не хочется каждый раз возвращаться к этой точке. Джедон знает, что ему следует сделать, мы ясно дали это понять. Давайте прекратим эту дискуссию», - сказал тен Хаг Sky Sports.