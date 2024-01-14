Викарио рассказал, чем ему нравится Постекоглу

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио рассказал, чем ему нравится главный тренер команды Анге Постекоглу. Напомним, именно австралийский специалист минувшим летом пригласил итальянца на роль основного голкипера «шпор».

«Одна из самых важных вещей заключается в том, что Анге никогда не пытался найти оправдание в травмах, дисквалификациях или в чём-то ещё. Мы все двигались в одном направлении, с одними и теми же мыслями. Мы очень тяжело тренируемся каждый день, Анге говорит нам, чтобы мы всегда верили в свой стиль игры», – цитирует Викарио The Spurs Express.

Викарио в этом сезоне вытеснил из основного состава «Тоттенхэма» Уго Льориса, который недавно отправился в МЛС.