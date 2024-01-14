Палмер: Мы верим, что у нас всё ещё может быть успешный сезон

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер заявил, что команде ещё нужно сильно потрудиться в нынешнем сезоне.

Игрок отметил, что «синим» нужно набирать очки, чтобы улучшить своё турнирное положение, так как позиция, на которой они находятся, по его мнению недостаточно хороша с учётом талантливых футболистов в составе.

«Мы знаем, что можем быть намного выше, но сейчас мы начинаем выступать хорошо, и я думаю, что мы сможем подняться вверх, проведя сильную вторую половину сезона», - приводит слова Палмера пресс-служба «Челси».

На данный момент подопечные Маурисио Почеттино занимают восьмое место в турнирной таблице.