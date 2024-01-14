Лисандро Мартинес и Каземиро попали в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Тоттенхэмом»

Сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед» вернулись в заявку команды после длительного отсутствия из-за травмы. По информации от United Stand, центральный защитник Лисандро Мартинес и опорный полузащитник Каземиро будут присутствовать на скамейке запасных команды Эрика тен Хага в сегодняшнем матче против «Тоттенхэма».

Напомним, Мартинес и Каземиро пропустили большую часть первой половины сезона из-за травмы. Тренер Эрик тен Хаг надеется, что оба футболиста сыграют важную роль в оставшейся части кампании.

Вчера «Манчестер Юнайтед» опустился на девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, но победа над «Тоттенхэмом» может исправить положение команды.