Тен Хаг объяснил причины неудач «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о не самых удачных результатах команды в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что иногда нужны моменты для того, чтобы воспрять духом и поверить в себя, так он поставил в пример матчи против «Арсенала» (1:3) и «Тоттенхэма» (0:2), где «красные дьяволы», по его мнению, должны были набирать очки.

«С того момента появился некоторый негатив, вдобавок несколько травм, и в результате вы получаете обстоятельства, когда многое складывается против вас», - цитирует тен Хага Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице.