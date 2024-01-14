Тен Хаг определился с будущим Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с планами на опорного полузащитника Каземиро, которого в последнее время связывали с уходом из команды. По информации от журналиста Стива Бейтса, тен Хаг по-прежнему считает бразильца одним из важнейших футболистов своей команды. Нидерландский специалист надеется, что Каземиро принесёт большую пользу во второй половине сезона.

Напомним, большую часть первой половины кампании полузащитник пропустил из-за травмы, но скоро футболист должен вернуться на поле.

Ранее Каземиро связывали с переездом в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован «Аль-Наср».