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Грабители проникли в дом игрока «Ньюкасла» во время матча

14 Января 2024 • 14:26 Комментировать
Ньюкасл
2:3
Манчестер Сити

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон стал жертвой грабителей. Во время субботнего матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити» преступники проникли в жилище бразильца, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail. Травмированный Жоэлинтон находился на стадионе со своими близкими. Футболист получил оповещение от системы безопасности и обратился в полицию. На момент прибытия правоохранителей преступников в доме уже не было.

Напомним, что «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» на своём поле со счётом 2:3. Третий гол команда Эдди Хау пропустила уже в добавленное ко второму тайму время.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Жоэлинтон

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