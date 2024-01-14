Грабители проникли в дом игрока «Ньюкасла» во время матча

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон стал жертвой грабителей. Во время субботнего матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити» преступники проникли в жилище бразильца, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail. Травмированный Жоэлинтон находился на стадионе со своими близкими. Футболист получил оповещение от системы безопасности и обратился в полицию. На момент прибытия правоохранителей преступников в доме уже не было.

Напомним, что «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» на своём поле со счётом 2:3. Третий гол команда Эдди Хау пропустила уже в добавленное ко второму тайму время.

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