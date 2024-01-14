Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящей встрече «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Тоттенхэма» в рамках 21-го тура Английской премьер-лиги.

«Надо ставить на голы. «Тоттенхэм» всегда играет очень весело. «МЮ» дома тоже не должен закрываться. Так что «обе забьют и тотал больше 2,5» в этом матче может сыграть», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» состоится сегодня, 14 января, на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.