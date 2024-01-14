Макаллистер надеется, что «Ливерпуль» выиграет несколько трофеев в этом году

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер поделился ожиданиями от текущего сезона.

«Я надеюсь, что в конце этого сезона мы сможем отпраздновать победу в нескольких турнирах — это наша цель. Но мы понимаем, что пока нам далеко до этого, поэтому нам необходимо продолжать работать», — цитирует аргентинца пресс-служба мерсисайдцев.

В сезоне-2023/24 Макаллистер принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

После 20 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, имея в копилке 45 зачетных баллов.