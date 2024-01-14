Гвардиола: «Чтобы выигрывать матчи, нужны де Брёйне и Холанн»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как меняется игра команды в отсутствии Кевина де Брёйне.

— Мы всегда играем одинаково, но чтобы выигрывать матчи, нужны такие футболисты, как де Брёйне и Эрлинг Холанн, — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Маллок.

13 января «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:2. Решающий гол был забит в добавленное время матча. Автором победного мяча стал вышедший на замену Оскар Бобб, который поразил ворота соперника после великолепной передачи де Брёйне.

После 20 туров «горожане» занимают второе место в АПЛ, набрав 43 очка.