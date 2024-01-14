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Хау назвал причину поражения от «Манчестер Сити»

14 Января 2024 • 13:00 Комментировать

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау пообщался с журналистами после домашнего поединка против «Манчестер Сити» (2:3) в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

«Мы были хороши в первой половине встречи. Наверное, во втором тайме у нас закончился бензин. В концовке мы не смогли хорошо защититься. У нас сейчас проблемы со скамейкой запасных», - передает слова специалиста BBC.

Напомним, что победный гол «Манчестер Сити» забил в дополнительное время. После 21 тура чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает лишь десятое место в турнирной таблице. Что касается подопечных Хосепа Гвардиолы, то «горожане» находятся на второй позиции.

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