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Тен Хаг рассказал, какие игроки нужны «Манчестер Юнайтед»

14 Января 2024 • 12:49 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, какие игроки должны выступать за «красных дьяволов».

«Если мы хотим добиваться хороших результатов, то нам нужны голодные футболисты. Клубу нужны личности, которые будут сражаться за эмблему «Манчестер Юнайтед». Таким должен быть профессионал топового уровня», - цитирует нидерландского наставника BBC.

После 20 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает лишь девятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги манкунианцы встретятся с лондонским «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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