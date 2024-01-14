Фердинанд - об игроке «Манчестер Сити»: «Бриллиант в короне»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру Кевина де Брёйне в матче против «Ньюкасла» (3:2). Бельгиец сделал ассист и забил гол.

«Де Брёйне вернулся. Камбэк бриллианта в короне. «Манчестер Сити» набирает обороты. Эта команда знает, как добиваться побед. У них есть глубина состава, мастерство и мощь. Это выглядит очень грозно», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

Напомним, что де Брёйне не выходил на поле с августа из-за повреждения.

Благодаря вчерашней победе подопечные Хосепа Гвардиолы поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая лидирующему «Ливерпулю» два балла.