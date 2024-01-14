Лебёф рассказал, в чём Месси хуже де Брёйне

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф рассказал, в чем полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне превосходит аргентинца Лионеля Месси, играющего за «Интер Майами».

«Я считаю, что де Брёйне лучше Месси в видении игры. Да, Лионель способен на многое, но я никогда не видел, чтобы он делал дальние верховые передачи метров на 30. Месси может показать что-то особенное, когда говорится о передаче на 15 метров. Так что в этом компоненте Кевин для меня лучший», - цитирует Франка Essentially Sports.

Напомним, что во вчерашнем матче против «Ньюкасла» де Брёйне отметился голом и результативным пасом.