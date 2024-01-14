Бруно Гимараэс разочарован поражением от «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс опубликовал запись в социальных сетях после поражения от «Манчестер Сити» (2:3) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Разочарован таким концом! Ребята отдали все, но на сегодня этого оказалось недостаточно! Пора взять несколько выходных и вернуться сильнее, чем когда-либо», — написал Гимараэс в социальной сети.

После этого поражения «сороки» остались на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ с 29 очками. Отметим, что «Ньюкасл» проиграл в чемпионате Англии четыре матча подряд.

30 января в 22-м туре «чёрно-белые» на выезде сыграют против «Астон Виллы».