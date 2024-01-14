Де Брёйне эмоционально высказался о возвращении

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне посредством социальных сетей прокомментировал свое возвращение на поле. Бельгиец принял участие в поединке 21-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:2).

«Как же я соскучился по этому! Какая команда!» - говорится в публикации футболиста.

Напомним, что де Брёйне находился в лазарете с августа. В прошедшей встрече с «сороками» бельгиец забил гол и сделал результативную передачу.

После 20 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 43 балла и занимают второе место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.