Тен Хаг: «Хёйлунну нужно время, но я знаю, что у нас его нет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал болельщиков запастись терпением и не критиковать нападающего Расмуса Хёйлунна, на счету которого всего один гол в первых 15 матчах в Английской премьер-лиге.

«Помните, мы подписали талантливого игрока. Таким футболистам нужно время на прогресс, как это было с Алехандро Гарначо или Кобби Майну. Хёйлунн не является исключением. Расмусу нужно время, но я знаю, что у нас его нет», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Летом Хёйлунн обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 75 миллионов евро. Помимо одного гола в АПЛ, Расмус также успел отметиться пятью мячами в Лиге чемпионов.