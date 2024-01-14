«Ювентус» может купить полузащитника из АПЛ

Полузащитник Орель Мангаля, выступающий за английский «Ноттингем Форест», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в подписании 25-летнего центрального хавбека заинтересован туринский «Ювентус». Сумма потенциального трансфера игрока может составить 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Мангаля провел 18 матчей. Полузащитник забил один гол и получил пять желтых карточек. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.