Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бенфика» усилится защитником «Манчестер Юнайтед» слухи

14 Января 2024 • 10:39 Комментировать
Бенфика
...
Риу Аве
1 1.19 X 7.00 2 14.00
Через 9 ч. 10 мин.

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Альваро Фернандес продолжит карьеру в «Бенфике». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Первую часть текущего сезона 20-летний испанец провел в аренде в «Гранаде».

По данным источника, «Бенфика» арендует Фернандеса до конца сезона с правом выкупа. Сообщается, что соглашение между сторонами уже подписано.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Фернандеса составляет семь миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Альваро Фернандес трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Января
02:48
«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры по восходящей звезде из Португалии
13 Января
15:01
Бесплатный прогноз и ставка на матч Бенфика — Риу Аве чемпионата Португалии — 14 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА РИУ АВЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне
«Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.01.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.35 2.70
Видео
14.01.24 в 19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.29 3.70 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
11:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Хёйлунну нужно время, но я знаю, что у нас его нет»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Алан Ширер отреагировал на игру де Брёйне после победы над «Ньюкаслом»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может купить полузащитника из АПЛ
10:39 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» усилится защитником «Манчестер Юнайтед» слухи
10:01 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэм» по-прежнему в гонке за титулом»
08:49 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне догнал Руни по ассистам, больше только у двух игроков
04:05 · Англия. Премьер-лига
У Бензема есть три варианта в Европе слухи
03:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам нужно время, но у нас его нет»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Майораль – об интересе «Арсенала»: «Я был удивлён»
02:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры по восходящей звезде из Португалии слухи
02:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает идеальным дуэт Майну с Каземиро
02:20 · Англия. Премьер-лига
Викарио: «Ради перехода в «Тоттенхэм» я был готов добираться до Англии даже пешком»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Беспроигрышная серия Родри в «Манчестер Сити» достигла 50 матчей
01:06 · Англия. Премьер-лига
Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет переманить в «Аль-Иттифак» защитника «Челси» слухи
Все новости
Рекомендуем