Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Альваро Фернандес продолжит карьеру в «Бенфике». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Первую часть текущего сезона 20-летний испанец провел в аренде в «Гранаде».

По данным источника, «Бенфика» арендует Фернандеса до конца сезона с правом выкупа. Сообщается, что соглашение между сторонами уже подписано.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Фернандеса составляет семь миллионов евро.