Постекоглу: «Тоттенхэм» по-прежнему в гонке за титулом»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Я всегда верю, что есть шансы. Зачем это исключать? У команды был непростой период, однако мы держимся. Было четыре поединка, в которых нам не удалось добиться результата, но мы смогли исправиться. «Тоттенхэм» по-прежнему в гонке», - передает слова специалиста BBC.

После 20 туров чемпионата Англии лондонский коллектив набрал 39 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Постекоглу отстают от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков.