Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может усилиться одним из лидеров мадридского «Реала». Как информирует Fichajes, в сферу интересов «красных дьяволов» попал бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Сделка будет возможна в том случае, если ряды «королевского» клуба пополнит форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. «Реал» расстанется с Винисиусом, поскольку тот играет на позиции, которую займет 25-летний француз.

В текущем сезоне Жуниор принял участие в 15 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

«Реал» может продать Винисиуса - названа причина