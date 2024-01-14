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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне догнал Руни по ассистам, больше только у двух игроков

14 Января 2024 • 08:49 Комментировать

Бельгийский плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отметился результативной передачей во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:2).

Как информирует Opta Sports, этот ассист стал для 32-летнего полузащитника 103-м в рамках Премьер-лиги. По этому показателю де Брёйне догнал бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Кевина опережают только два игрока. Речь идет о Сеске Фабрегасе (111) и Райане Гиггзе (162).

Напомним, что бельгиец пропустил первую часть нынешнего сезона Английской премьер-лиги. Поединок против «Ньюкасла» стал для хавбека вторым в текущей кампании.

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Уэйн Руни Манчестер Сити Кевин де Брёйне ещё теги
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