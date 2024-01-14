Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может вернуться в Европу уже в текущем месяце.

По некоторым данным, 36-летний игрок находится не в лучших отношениях с рулевым Марсело Гальярдо, из-за чего, вероятно, скоро сменит клуб. Как сообщает Fichajes, звёздного француза готовы вновь принять в мадридском «Реале», также форварда ждут в родном для него «Лионе». Ещё один претендент – «Манчестер Юнайтед», ищущий достойного конкурента для Расмуса Хёйлунна. Во всех трёх случаях речь идёт об аренде до конца текущего сезона.

Карим Бензема перешёл из «Реала» в «Аль-Иттихад» летом прошлого года. В 15 поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии футболист отметился девятью голами и пятью ассистами.