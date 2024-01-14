Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Бензема есть три варианта в Европе слухи

14 Января 2024 • 04:05 Комментировать
Гавр
...
Лион
1 3.20 X 3.25 2 2.30
Через 13 ч. 42 мин.

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может вернуться в Европу уже в текущем месяце.

По некоторым данным, 36-летний игрок находится не в лучших отношениях с рулевым Марсело Гальярдо, из-за чего, вероятно, скоро сменит клуб. Как сообщает Fichajes, звёздного француза готовы вновь принять в мадридском «Реале», также форварда ждут в родном для него «Лионе». Ещё один претендент – «Манчестер Юнайтед», ищущий достойного конкурента для Расмуса Хёйлунна. Во всех трёх случаях речь идёт об аренде до конца текущего сезона.

Карим Бензема перешёл из «Реала» в «Аль-Иттихад» летом прошлого года. В 15 поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии футболист отметился девятью голами и пятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Манчестер Юнайтед Карим Бензема трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

Новости по матчу

13 Января
18:31
В «Гавре» счастливы, что у них есть Кузяев
11 Января
20:58
Саже продолжит тренировать «Лион» до конца сезона
14:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Гавр — Лион чемпионата Франции — 14 января 2024
10 Января
20:34
«Лион» хочет подписать защитника «Порту»
08 Января
11:10
Канчельскис: «Европейская карьера Кузяева будет короткой»
07 Января
20:37
Канчельскис: У Кузяева есть шансы перейти в более сильный французский клуб
04 Января
15:46
Тренер «Жироны» Мичел отказался возглавлять французский клуб
30 Декабря
01:11
Матич может сменить «Ренн» на другой французский клуб
28 Декабря
13:09
«Лион» и «Марсель» интересуются полузащитником «Байера»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАВР ЛИОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.01.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.35 2.70
Видео
14.01.24 в 19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.29 3.70 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
04:05 · Англия. Премьер-лига
У Бензема есть три варианта в Европе слухи
03:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам нужно время, но у нас его нет»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Майораль – об интересе «Арсенала»: «Я был удивлён»
02:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры по восходящей звезде из Португалии слухи
02:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает идеальным дуэт Майну с Каземиро
02:20 · Англия. Премьер-лига
Викарио: «Ради перехода в «Тоттенхэм» я был готов добираться до Англии даже пешком»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Беспроигрышная серия Родри в «Манчестер Сити» достигла 50 матчей
01:06 · Англия. Премьер-лига
Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет переманить в «Аль-Иттифак» защитника «Челси» слухи
00:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» впервые при Хау проиграл два домашних матча АПЛ кряду
00:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ рассматривает аренду Регилона у «Тоттенхэма»
13 Января
23:42 · Англия. Премьер-лига
Бобб – о голе в ворота «Ньюкасла»: Это было моей мечтой
23:35 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» забил 100-й гол в ворота «Ньюкасла» в АПЛ - больше от «голубых» не получал никто
23:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Гол Оскара Бобба прекрасен из-за того, как он контролировал мяч
Все новости
Рекомендуем