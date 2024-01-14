Тен Хаг: «Нам нужно время, но у нас его нет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о молодых игроках команды.

По словам нидерландского специалиста, в клубе нередко делают ставку на юных футболистов, несмотря на необходимость добиваться результата здесь и сейчас.

«Я знаю, что у нас нет лишнего времени, но мы подписали несколько талантов. Если говорить о талантах, всегда требуется время, чтобы добиться нужного развития, как в случае с Гарначо, Майну и Хёйлунном. Для этого нужно время, но в то же время я знаю, что у нас нет времени», – поведал тен Хаг в преддверии матча против «Тоттенхэма», который состоится в воскресенье.