«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры по восходящей звезде из Португалии

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывает провернуть трансфер полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.

19-летний футболист был назван одной из трансферных целей «красных дьяволов» ещё минувшей осенью, но до чего-либо конкретного дело не доходило. По информации Goal, «Манчестер Юнайтед» планирует начать переговоры по Невешу в ближайшее время, не затягивая до лета, когда за него может развернуться серьёзная борьба на рынке. В контракте португальца прописан пункт отступных в размере 120 млн евро.

На счету Жоау Невеша один забитый мяч и два результативных паса в 28 поединках за «Бенфику» в текущем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость юного дарования в 45 млн евро.