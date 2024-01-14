Тен Хаг считает идеальным дуэт Майну с Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает, что юный Кобби Майну сможет перенять опыт Каземиро.

18-летний футболист с нынешнего сезона активно заигрывается в первой команде «красных дьяволов». По информации журналиста Стива Бейтса, наставник «Юнайтед» считает дуэт Майну – Каземиро идеальным сочетанием молодости и опыта. Тен Хаг надеется, что англичанин сможет многому научиться, играя вместе с 31-летним бразильцем в полузащите.

Кобби Майну провёл 12 матчей за основной состав «Манчестер Юнайтед». Выпускник академии манкунианцев шесть раз появлялся на поле с первых минут в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.