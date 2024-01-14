Викарио: «Ради перехода в «Тоттенхэм» я был готов добираться до Англии даже пешком»

Голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио рассказал, насколько сильно хотел перейти лондонский в клуб.

Итальянский вратарь пополнил ряды «шпор» прошлым летом, перебравшись из «Эмполи».

«Я был готов добираться до Англии даже пешком, чтобы оказаться здесь. Я сказал, что при необходимости распишусь в контракте с «Тоттенхэмом» своей кровью – таков был мой способ показать, насколько я хочу воспользоваться этой возможностью», – приводят английские СМИ слова 27-летнего футболиста.

Гульельмо Викарио провёл 21 матч за команду Анге Постекоглу, пропустив 29 голов и шесть раз сохранив ворота в неприкосновенности.