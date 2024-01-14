Беспроигрышная серия Родри в «Манчестер Сити» достигла 50 матчей

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес не знает поражений на протяжении 50 матчей на клубном уровне.

В субботу «горожане» одержали волевую победу над «Ньюкаслом» (3:2) в поединке Премьер-лиги, уступая в счёте до 74-й минуты. Как отмечает Opta, команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает уже в 50 матчах кряду во всех турнирах, когда на поле выходит Родри (39 побед и 11 ничьих). Последнее поражение «Манчестер Сити» при Родри датировано февралём прошлого года – тогда действующие чемпионы Англии минимально уступили «Тоттенхэму».

Примечательно, что без испанского опорника «Сити» потерпел пять поражений за обозначенный период.