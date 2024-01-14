Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился восторгом от игры своего товарища по команде Кевина де Брёйне.

Бельгиец, не игравший в матчах Премьер-лиги с лета прошлого года, отметился голом и результативной передачей после выхода на замену в субботнем поединке против «Ньюкасла», принеся «горожанам» волевую победу со счётом 3:2.

«Честно говоря, никогда в жизни не видел ничего подобного... The GOAT», – написал Грилиш в социальных сетях после завершения матча, прикрепив фотографию с де Брёйне.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два очка.