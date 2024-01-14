«Ньюкасл» впервые при Хау проиграл два домашних матча АПЛ кряду

«Ньюкасл» потерпел очередное поражение, не сумев удержать победный счёт в матче против «Манчестер Сити».

«Сороки» выиграли первый тайм (2:1) и вели до 74-й минуты, однако в концовке коллектив Хосепа Гвардиолы забил дважды, забрав три очка. Согласно Squawka, это первый случай, когда «Ньюкасл» проиграл дважды подряд в рамках Премьер-лиги при нынешнем рулевой Эдди Хау. В предыдущем матче в родных стенах – 26 декабря против «Ноттингем Форест» – команда уступила со счётом 1:3.

«Ньюкасл» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 29 набранными очками при 21 сыгранном матче.