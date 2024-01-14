Клуб АПЛ рассматривает аренду Регилона у «Тоттенхэма»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон попал в сферу интересов «Брентфорда».

Испанец провёл первую половину сезона в аренде в «Манчестер Юнайтед», а в начале января вернулся в расположение «шпор». По сведениям Sky Sports, у 27-летнего игрока появился новый вариант в Премьер-лиге: ситуацию внимательно изучает «Брентфорд», рассчитывающий усилить левый край обороны. «Пчёлы» могут арендовать футболиста на полгода.

Серхио Регилон принял участие в 12 матчах «Манчестер Юнайтед» в текущей кампании, не отметившись результативными действиями. Контракт воспитанника мадридского «Реала» с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года.