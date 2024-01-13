Бобб – о голе в ворота «Ньюкасла»: Это было моей мечтой

Нападающий «Манчестер Сити» Оскар Бобб высказался о матче 21-го тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла» (3:2), в котором он забил победный мяч.

«Это потрясающее чувство. Я наблюдал со скамейки запасных, это был матч в высоком темпе. Когда мне крикнули, что я выхожу на поле, Гвардиола сказал мне, что я должен забить, к счастью, я смог это сделать. Это мечта всей моей жизни (забить в Премьер-лиге). Сделать это с лучшей командой в мире, у меня нет слов», - приводит слова Бобба официальный сайт «Манчестер Сити».

«Горожане» благодаря победе поднялись на второе место в турнирной таблице.