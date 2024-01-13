​«Манчестер Сити» забил 100-й гол в ворота «Ньюкасла» в АПЛ - больше от «голубых» не получал никто

В матче двадцать первого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» забил три гола в ворота «Ньюкасла» и вырвал волевую победу у «сорок» - как в басне, где данная птица уронила сыр в пользу лисы. Второй гол «горожан» забил бельгийский полузащитник Кевин де Брейне, который вернулся на поле после травмы.

Как оказалось, этот гол стал сотым, который «Манчестер Сити» забил в ворота «Ньюкасла» в матчах АПЛ, то есть начиная с 1992 года. Ни один другой клуб не получил от «горожан» больше мячей за указанный временной период.

В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Бернли».