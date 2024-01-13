Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об игре Кевина де Брёйне в матче против «Ньюкасла» (3:2).

Бельгийский полузащитник сыграл в Премьер-лиге впервые с августа. Залечивший травму лидер «горожан» вышел на замену на 69-й минуте, поразив чужие ворота уже на 74-й, а на 91-й помог Оскару Боббу забить победный мяч.

«Кевин разозлил и расстроил меня, поскольку он мог забить со штрафного первым же касанием, но не сделал этого», – заявил в интервью TNT Sports испанский тренер.

После сегодняшней победы «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, на два очка отставая от «Ливерпуля».