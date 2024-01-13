Гвардиола: Гол Оскара Бобба прекрасен из-за того, как он контролировал мяч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победном голе Оскара Бобба в матче 21-го тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла» (3:2).

Наставник «горожан» отметил, что 20-летнего норвежского футболиста прекрасен из-за того, как он контролировал мяч.

«Он нас впечатлил на предсезонке, и я от сотрудников второй команды знал, что он особенный игрок. Я очень, очень рад за него», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что «горожане» проигрывали по ходу встречи, но по итогу добились успеха, благодаря чему поднялись на второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» два балла.