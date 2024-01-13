​Де Брёйне: «Мне не хватало игры»

На поле в матче английского чемпионата«Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» вернулся бельгийский полузащитник Кевин де Брейне, и сделал он это по-царски - забил и сделал голевую передачу. Герой матча прокомментировал свой безусловный успех:

- Мне этого не хватало. Секрьезная травма и большое количество пропущенного времени. Мне понравился матч. Сумасшедший. Сейчас я, конечно, не могу играть все 90 минут, но полчаса - да. В эту погоду не так просто дышать, я чувствую усталость легкими, - цитирует слова де Брейне BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Бернли».