Гвардиола: «Игроки показали, что хотят сохранить титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарии после волевой победы в матче против «Ньюкасла» (3:2).

«Горожане» вырвали три очка на 91-й минуте благодаря голу Оскара Бобба, вышедшего на замену в концовке. Незадолго до этого отличился Кевин де Брёйне, также появившийся на поле по ходу второго тайма.

«Иногда выигрывать именно таким образом – это даже лучше. Невероятная команда. Игроки показали, что хотят быть на вершине, что они будут бороться до конца за сохранение титула.

Когда Кевин и Оскар вышли, соперники уже были уставшими, и это сказалось. Эти двое сотворили чудо», – приводит BBC слова Гвардиолы.