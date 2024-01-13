​Де Брёйне первым за 10 лет повторил достижение Агуэро

В двадцать первом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» отомстил «Ньюкаслу» за поражение первого круга, обыграв соперника со счетом 3:2. На поле вернулся бельгийский полузащитник Кевин де Брейне, и сделал он это по-царски - забил и сделал голевую передачу.

Как оказалось, де Брейне стал первым за десять лет игроком «Манчестер Сити», который вышел на замену и после этого успел не только забить, но и сделать голевой пас. Последним был аргентинский нападающий Серхио Агуэро в январе 2014 года, тогда это было в игре против «Кардиффа».

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли».