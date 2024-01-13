Хау: «Де Брёйне – игрок мирового класса»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями после поражения в матче против «Манчестер Сити» (2:3).

«Сороки» вели вплоть до 74-й минуты (2:1), но ход встречи смог перевернуть вышедший на замену Кевин де Брёйне, сыгравший в АПЛ впервые с августа: именно бельгиец сравнял счёт, он же ассистировал Оскару Боббу на 91-й минуте.

«Второй тайм получился непростым. Мы представляли серьёзную угрозу, борьба шла до последнего, но после перерыва было труднее.

У нас были свои моменты, мы могли забить больше. В концовке матча сказалось мастерство «Манчестер Сити». Очевидно, что Кевин де Брёйне – футболист мирового класса», – высказался в интервью TNT Sports Хау.