Де Брёйне обошёл Лэмпарда по голевым передачам в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне грандиозно вернулся после травмы.

Бельгиец вышел на замену на 69-й минуте сегодняшнего матча против «Ньюкасла», когда «горожане» уступали 1:2. Спустя всего пять минут де Брёйне сравнял счёт, а в компенсированное время ассистировал Оскару Боббу, чей гол принёс гостям волевую победу (3:2). По информации Squawka, теперь в активе давнего лидера «Манчестер Сити» 103 результативные передачи в Премьер-лиге – он обошёл по этому показателю легендарного экс-футболиста «Челси» Фрэнка Лэмпарда (102).

Сегодняшний поединок стал для Кевина де Брёйне первым в рамках АПЛ с начала августа прошлого года.