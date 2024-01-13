«Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»

В центральном матче дня в Англии «Манчестер Сити» гостил у «Ньюкасла». «Сороки» сразу забили после прорыва Александра Исака с передачей под голевой удар Шону Лонгстаффу, но из-за офсайда счет не изменился. Тут же Эдерсон грубо ошибся при выносе мяча в поле, тот оказался у Энтони Гордона, который вместо удара неточно сыграл в пас. Бернарду Силва метров с 12 бил по отскочившему мячу - выше. Кайл Уокер с правого фланга прострелил в штрафную, и Силва пяткой подправил мяч в дальний угол - 0:1. Фил Фоден технично играл в штрафной и пробил рядом с девяткой. Еще момент с ударом метров с 11 от Силвы, но здесь вратарь на высоте. Аналогично завершился удар Хулиана Альвареса. В ответ Исак получил длинный пас на ход, обыграл Уокера и технично вложил мяч в угол - 1:1. Еще контратака, Гордону никто не мешал слева от центральной линии продвинуться к штрафной, и снова из-под Уокера удар в правый угол ворот - 2:1. Исак оказался сам перед воротами, но не пробил голкипера.

Во втором тайме со штрафного Альварес перебросил стенку, но вратарь выручил в броске. Фоден получил мяч у ворот, но в борьбе не смог пробить. Альварес после ряда рикошетов бил с 10 метров - намного выше. Кевин де Брёйне в быстрой атаке получил перед собой свободную зону и метров с 20 аккуратно поразил левый нижний угол, есть первый гол после серьезной травмы - 2:2. Родри атаковал в правый угол, но Мартин Дубравка снова на высоте. «Горожане» всё же выдали камбэк - на 90-й минуте де Брёйне сыграл к воротам на Оскара Бобба, тот обыграл вратаря и покатил мяч в сетку - 2:3.

«Сити» выходит на второе место с отставанием в два очка от «Ливерпуля». Соперник - десятый.