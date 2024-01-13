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Ван Дейк: «Я снова стал тем игроком, каким был раньше»

13 Января 2024 • 22:22 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как смог вернуться на прежний уровень благодаря упорной работе.

С осени 2020 по лето 2021 года нидерландец отсутствовал из-за разрыва крестообразной связки. Игра ван Дейка после возвращения в строй, согласно распространённому мнению, была далека от его прежних стандартов, однако в нынешнем сезоне капитан «красных» вновь громко заявил о себе.

«Сомнения начали возникать после операции. У меня было много времени, чтобы обо всём подумать. Я слышал, что 75% игроков, получавших эту травму, с трудом набирали прежнюю форму. Но я никогда не сдавался, и я знал, что добьюсь своего. Я много работал, чтобы вернуться на свой уровень – и сейчас я там, где и хотел быть. Теперь я тот же игрок, что и раньше», – цитирует GFFN ван Дейка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк

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