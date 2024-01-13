​Марсьяль не захотел в «Марсель»

Французский «Марсель» заинтересовался игроком, фамилия которого созвучна названию клуба - Антони Марсьялем. В трансфере было заинтересовано не только руководство провансальцев, но и «Манчестер Юнайтед», в котором игрок уже достаточно давно перестал играть существенную роль и превращается в бюджетную обузу.

Однако сам игрок не пожелал переходить в «Марсель», уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress. Напомним, что Марсьяль выступает за английский «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, причем ранее он уже играл во французском чемпионате, но за «Монако».