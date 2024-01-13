«Севилья» согласовала трансфер вингера «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Манчестер Юнайтед» Матео Мехия в скором времени перейдёт в «Севилью».

20-летний игрок, выступающий за дубль «красных дьяволов», пополнит ряда андалусийского клуба на постоянной основе, а не на правах аренды, как предполагалось изначально. Стороны уже согласовали условия сделки, а не следующей неделе трансфер будет закрыт, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Манчестер Юнайтед» не получит компенсации переход, но сможет рассчитывать на 25% от будущей перепродажи колумбийца.

Матео Мехия так и не дебютировал за первую команду манкунианцев. В текущем сезоне на счету футболиста три забитых мяча и пять результативных передач в 12 матчах за резервный состав «Юнайтед».